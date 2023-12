Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen; Tatzeit: 18.12.2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr; Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte am Montagabend einen schwarzen Mercedes-Benz in Stadtlohn entwendet.

Stadtlohn (ots) - Der Kombi stand auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Straße Pfeifenofen, als es zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr zu dem Geschehen kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



