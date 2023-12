Brandort: Stadtlohn, Gutenbergstraße; Brandzeit: 02.12.2023, circa 14.40 Uhr; Eine technische Ursache haben Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 für das Feuer in einem Betrieb in Stadtlohn ermittelt.

Stadtlohn (ots) - Zu dem Geschehen war es am Samstag gegen 14.40 Uhr an der Gutenbergstraße gekommen.



Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5663548 (db)



