Tatort: Stadtlohn, Helmert; Am Samstagabend wurde der Polizei eine erhebliche Ruhestörung durch überlaute Musik und lautes Schreien aus einer Wohnung gemeldet.

Stadtlohn (ots) - Die Ermahnung der Polizeibeamten beeindruckte den 29-jährigen Bewohner und dessen Familie nicht nachhaltig, da bereits nach 30 min eine erneute Ruhestörung gemeldet wurde. Der 29-Jährige reagierte uneinsichtig und schrie im Innenhof des Mehrfamilienhauses laut herum. Die Beamten nahmen ihn aus gefahrenabwehrenden Gründen für einige Stunden in Gewahrsam. Dabei beleidigte dieser die Beamten nicht nur massiv, er spuckte auch mehrfach in deren Richtung.

Ein Strafverfahren wurde ebenso eingeleitet wie ein Bußgeldverfahren wegen der erheblichen Ruhestörung. (fr)



