Tatort: Südlohn, Doornte; Tatzeit: zwischen 17.12.2023, 11.000 Uhr, und 18.12.2023, 08.30 Uhr; Eine Kettensäge der Marke Stihl haben Unbekannte in Südlohn aus einem geparkten Transporter entwendet.

Südlohn (ots) - Der Wagen stand auf einem Betriebshof an der Straße Doornte. Um auf das Areal zu gelangen, brachen die Täter ein verschlossenes Tor auf. An das Innere des dort stehenden Fahrzeugs gelangten die Täter, indem sie sich gewaltsam an einem Fenster des Autos zu schaffen machten. Zu der Tat kam es zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen. Hinweise erbittet die zuständige Kripo in Borken: Tel. (02861)) 9000. (to)



