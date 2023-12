Tatort: Velen, Kolpingstraße; Tatzeit: zwischen 29.12.2023, 16.00 Uhr, und 30.12.2023, 12.00 Uhr; Unbekannte haben in Velen ein geparktes Auto beschädigt.

Velen (ots) - Der Wagen hatte an der Kolpingstraße gestanden, wo es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag zu der Tat kam. Das Fahrzeug weist Kratzer an der Fahrerseite auf. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



