Ereignisort: Velen-Ramsdorf, Bogtergärten/Seekenstegge; Ereigniszeit: 30.12.2023, 20.50 Uhr; Ein Fußgänger ist am Samstag in Velen-Ramsdorf durch einen freilaufenden Hund attackiert worden.

Velen (ots) - Dabei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu. Abgespielt hat sich dies gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung der Straßen Bogtergärten und Seekenstegge, als der Mann dort mit seinem eigenen Hund unterwegs war. Bei dem angreifenden Vierbeiner soll es sich um einen Rottweiler gehandelt haben. Dieser hatte schwarzes Fell und eine braune Stelle am Hals. Hinweise erbittet die Polizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



