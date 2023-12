Ereignisort: Velen-Ramsdorf, Raiffeisenstraße; Ereigniszeit: 10.12.2023, 03.05 Uhr; Aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist ein Hühnerstall am Sonntagmorgen in Velen-Ramsdorf.

Velen-Ramsdorf (ots) - Gegen 03.05 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Drei Hühner verendeten bei dem Geschehen. Nach erster Schätzung beträgt der Sachschaden circa 10.000 Euro. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)



