In Velen und Ramsdorf sind Unbekannte in Wohnhäuser eingedrungen.

Velen/Ramsdorf (ots) - Die Täter gelangten am Mittwoch tagsüber in ein Haus an der Straße Geeste in Velen. Sie hatten eine Tür aufgehebelt, um hineinzukommen. Dier Einbrecher durchsuchten das Innere. Zeugen hatten an der Anschrift gegen 10.10 Uhr einen weißen Transporter beobachtet - ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch nicht geklärt.



In Ramsdorf drangen Unbekannte am Mittwochabend in ein Haus am Südlohner Diek ein. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten Schmuck. Nach Angaben von Zeugen lässt sich die Tatzeit auf circa 20.10 Uhr eingrenzen.



Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat i in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



