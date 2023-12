Der seit Samstag Nacht als vermisst gemeldete Mann ist unversehrt aufgefunden worden.

Bocholt (ots) - Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor.



Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Tatverdächtigen aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.



