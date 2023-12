Am 12.12.2023, gegen 22:05 Uhr, ereignete sich auf der B70, Höhe Nork 122, in Vreden ein schwerer Verkehrsunfall.

Vreden (ots) - Eine bisher unbekannte männliche Person aus den Niederlanden befuhr mit einem Pkw die B 70 aus Fahrtrichtung Ahaus-Alstätte in Fahrtrichtung Vreden.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

In der Atemluft des Verunfallten konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Die männliche Person wurde schwer verletzt dem Krankenhaus in Ahaus zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 18.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Identität des Verunfallten und der genauen Unfallursache dauern an.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.



