Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße; Tatzeit: zwischen 30.12.2023, 18.30 Uhr, und 31.12.2023, 08.30 Uhr; In der Nacht zu Silvester sind Unbekannte in ein Geschäft in Vreden eingebrochen.

Vreden (ots) - Um in das Gebäude an der Ottensteiner Straße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an mehreren Türen zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat bin Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell