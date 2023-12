Unfallort: Vreden, Landesstraße 608; Unfallzeit: 11.12.2023, 05.00 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat eine 42 Jahre alte Vredenerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Vreden.

Vreden (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand erfasste gegen 05.00 Uhr das Auto eines 21-Jährigen die Fußgängerin. Der Südlohner war auf der Landesstraße 608 aus Richtung Landesstraße 572 kommend in Richtung Vreden unterwegs, als die 42-Jährige plötzlich, ihr Fahrrad schiebend, einige Hundert Meter vor der Baumwollstraße auf die Fahrbahn trat. Es kam zur Kollision in dessen Folge die Vredenerin sowie ihr Zweirad von dem Wagen zunächst mitgeschleift und schlussendlich eingeklemmt wurden. Die von der Feuerwehr befreite Person brachte der Rettungsdienst in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Experten des Verkehrskommissariats Ahaus sowie ein Unfallaufnahmeteam sicherten Spuren. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell