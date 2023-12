Tatort: Vreden-Lünten, Waldbree und Breekamp; Tatzeit: 25.12.2023, 02.15 Uhr und 03.30 Uhr bzw. 01.15 Uhr und 07.15 Uhr; Nach derzeitigem Ermittlungsstand durch unverschlossene Türen Wohnhäuser betreten haben Unbekannte in Vreden-Lünten.

Vreden-Lünten (ots) - Zu den Taten an den Straße Waldbree und Breekamp kam es in der Nacht zum Montag (1. Weihnachtstag). Die Diebe erbeuteten Schmuck sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)



