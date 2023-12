Brandort: Vreden, Wüllener Straße; Brandzeit: 16.12.23, ca. 00.40 Uhr; In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr gegen 00.40 Uhr auf einem Firmengelände an der Wüllener Straße eine brennende Mülltonne löschen.

Vreden (ots) - Es ist davon auszugehen, dass der Brand in dem gelben Abfallbehältnis bewusst gelegt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)



