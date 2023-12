Unfallort: Vreden-Zwillbrock, Landesstraße 608; Unfallzeit: 29.12.223, 11.25 Uhr; Miteinander kollidiert sind am Freitag zwei Autos in Vreden-Zwillbrock.

Vreden (ots) - Ein 28 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 11.25 Uhr außerorts die Landesstraße 608 aus Richtung Vreden in Richtung Zwillbrock. Als der Metelener nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er das entgegenkommende Auto einer 57-jährigen Vredenerin. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell