Absolut uneinsichtig zeigte sich ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwochabend, 29.

Bremerhaven (ots) - November, in Bremerhaven-Mitte.



Aufgefallen war der junge Bremerhavener den Einsatzkräften der Polizei gegen 18.40 Uhr, als er mit einem VW im Bereich der Rickmersstraße unterwegs war. Die Beamten stoppten und kontrollierten den Fahrer schließlich in der Hopfenstraße. Dabei gab der Mann sofort zu: Er habe keine gültige Fahrerlaubnis. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass ihm dieser Umstand ziemlich egal ist und tönte, er werde auch in Zukunft ohne Fahrerlaubnis weiter Auto fahren.



Auch in der Vergangenheit war der 17-Jährige bereits wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten, und so beschlagnahmten die Polizisten kurzerhand den VW.



Den jungen Autofahrer erwartete nun erneut eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Aber auch gegen die Mutter des Mannes leitete die Polizei Ermittlungen ein: Sie ist Halterin des Autos und muss sich nun wegen Fahren lassen ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.