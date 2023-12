Die Polizei Bremerhaven wurde in der Nacht zum 2. Dezember aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung alarmiert.

Bremerhaven (ots) - Telefonisch meldete ein 25-jähriger Mann der Polizei gegen 4.30 Uhr, dass er etwa eine halbe Stunde zuvor nahe einer Diskothek in der Hafenstraße im Stadtteil Lehe Opfer einer Schlägerei geworden sei. Die Polizeibeamten fuhren sofort zum Anrufer. Er erklärte den Polizisten, dass es gegen 4.00 Uhr nach verbalen Streitigkeiten zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Mehrere Männer hätten demnach auf ihn eingeschlagen und ihn am Boden liegend getreten. Dabei sei von einem der Angreifer auch ein sogenannter Totschläger verwendet worden. Als sich der 25-Jährige vom Tatort entfernt habe, sei er von einem Mann verfolgt worden, der als etwa 23 Jahre alt, mit schwarzem Haar und einer schwarz-blauen Jacke bekleidet, beschrieben wurde. Der Unbekannte habe den 25-Jährigen dann mit einem Messer angegriffen. Dabei zerschnitt der Tatverdächtige die Jacke des Opfers, verletzte es aber nicht. Alle Täter waren anschließend vom Ort des Geschehens geflüchtet. Der leicht verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zur Behandlung in eine Bremerhavener Klinik gebracht.



Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat vor der Diskothek geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.