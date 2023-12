Ein aggressiver Mann hat am Donnerstagabend, 7.

Bremerhaven (ots) - Dezember, einen Polizeieinsatz in Bremerhaven-Lehe ausgelöst. Im Zuge dessen beleidigte der Mann die Beamten auf derbste Art und versuchte, sie zu schlagen.



Der 52-Jährige war gegen 19.40 Uhr vor einem Wohnhaus an der Bütteler Straße aufgetaucht und belästigte eine dort lebende Person. Da der Mann bereits bei einem vorangegangenen Einsatz einen Platzverweis erhalten hatte und diesem offensichtlich nicht nachkommen wollte, entschieden sich die Polizeibeamten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Während der vorläufigen Festnahme und des Transports zum Revier verhielt sich der 52-Jährige aggressiv und beleidigte und bedrohte die Polizisten sowie deren Familien.



Ein im Gewahrsam von dem Mann abgegebener Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zudem ließen die äußeren Umstände den Schluss zu, dass der Beschuldigte auch unter erheblichem Medikamenteneinfluss stand. Die Beamten entschlossen sich, den Mann in einem Krankenhaus vorzustellen. Bevor der Transport in eine Klinik vonstattengehen konnte, versuchte der 52-Jährige nunmehr, die Polizisten zu schlagen. Dies misslang jedoch. Die Beamten legten ihm Handschellen an.

Unter polizeilicher Begleitung brachte ein Rettungswagen der Feuerwehr den Bremerhavener ins Krankenhaus, wo er zunächst verblieb. Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen.



Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/