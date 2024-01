In der Nacht des Jahreswechsels gab es für die Bremerhavener Polizei eine Vielzahl von Einsätzen unterschiedlichster Art: 72-mal mussten die die Beamten einschreiten.

Bremerhaven (ots) - Viele der Einsätze waren typisch für die Silvesternacht: Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Streitigkeiten, Ärger aufgrund von abgebranntem Feuerwerk und die Unterstützung der Feuerwehr bei ihren zahlreichen Einsätzen. Einige Verkehrsteilnehmer waren unter Alkoholeinfluss unterwegs oder dachten, dass in der Silvesternacht keine Verkehrsregeln für sie zu gelten scheinen. Zudem lösten an Geschäften und in Institutionen Einbruchmelder und Rauchmelder aus.



Gerne begrüßen die Menschen das neue Jahr am Bremerhavener Weserdeich. Hier blieb die Lage trotz der Vielzahl an Personen - geschätzt mehrere Tausend - verhältnismäßig ruhig. Hier mussten die Beamten vor allem für Verkehrslenkungsmaßnahmen tätig werden.



Einen gefährlichen Einsatz für Polizei und Feuerwehr gab es in Leherheide: Hier hatten offenbar Jugendliche den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz zum Umstürzen gebracht und dann versucht, ihn mittels brennbarer Flüssigkeit zu entzünden. Als die Feuerwehr zu Löschmaßnahmen eintraf, wurden die Einsatzkräfte von mutmaßlichen Jugendgruppen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Als Polizeibeamte eintrafen, um die Feuerwehrmaßnahmen abzusichern, liefen die Angreifer zunächst davon, begannen dann aber, die Polizisten mit Raketen zu beschießen. Als die Beamten die mutmaßlichen Täter stellen wollten, schlug ein 15-Jähriger einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/