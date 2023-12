Von einer Gruppe derzeit noch unbekannter junger Männer auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt angegriffen wurde ein 39 Jahre alter Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am vergangenen Freitag, 1. Dezember.

Bremerhaven (ots) - Vorangegangen war die Beschädigung einer weihnachtlichen Dekorationsfigur.



Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete der 39-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter während eines Kontrollgangs im Bereich der Großen Kirche, wie gegen 22 Uhr aus einer vierköpfigen Gruppe heraus eine Weihnachtsfigur beschädigt wurde. Der Wachmann sprach den für die Sachbeschädigung verantwortlichen jungen Mann an. Dieser rannte daraufhin sofort in Richtung Kirchenstraße davon. Die übrigen drei Personen der Gruppe hingegen gingen nun gemeinsam auf den 39-Jährigen zu und schlugen auf ihn ein. Anschließend ergriffen auch sie die Flucht in Richtung Norden und ließen ihr Opfer leicht verletzt zurück.



Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.