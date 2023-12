Nicht mehr fahrbereit waren die beiden beteiligten Fahrzeuge eines Unfalls am Donnerstag, 21. Dezember, in Bremerhaven-Lehe.

Bremerhaven (ots) - Die Insassen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.



Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 68-jähriger mit seinem VW auf der Spadener in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Langen Straße missachtete er dabei das Stoppschild und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai, der in nördlicher Richtung fuhr. Beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen eine nahegelegene Hauswand und beschädigen dabei ein Straßenschild. In den Autos lösten die Airbags aus. Der Unfallverursacher und seine 67-jährige Beifahrerin sowie der 54-jährige Fahrer des Hyundai verletzten sich leicht. Sie und wurden vom Rettungsdienst der Feuerwehr erstversorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.



Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma wurde mit der Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe beauftragt. Die Bremerhavener Polizei nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr.