Am Polizeirevier Geestemünde wurde am gestrigen Mittwochmittag, 6.

Bremerhaven (ots) - Dezember, der Diebstahl eines Autos angezeigt.



Ein 56-jähriger Bremerhavener meldete den Diebstahl seines schwarzen Mercedes A 170, den er auf dem Parkstreifen in der Rheinstraße zwischen der Straße Am Holzhafen und der Karolinger Straße nahe seiner Wohnanschrift geparkt hatte. Er hatte das Fahrzeug dort bereits am Mittwoch, den 29. November, verschlossen abgestellt und dann gestern, 6. Dezember, gegen 10.15 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter sein Auto entwendet hatten.



Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug und bittet nun alle Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Mercedes mit Bremerhavener Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.