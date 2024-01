Nachdem bislang noch unbekannte Täter zwischen vergangenem Samstag, 30. Dezember, und dem gestrigen Montag, 1.

Bremerhaven (ots) - Januar, in ein Einfamilienhaus im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Gegen 13.30 Uhr alarmierten die Eigentümer des Einfamilienhauses an der Hohenfriedberger Straße am gestrigen Neujahrstag die Polizei. Sie waren soeben aus dem Silvesterurlaub zurückgekehrt und mussten nun feststellen, dass sich jemand unbefugt Zutritt zu ihrem Haus verschafft und hier sämtliche Räume durchwühlt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die bisher noch unbekannten Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck.



Ereignet hat sich die Tat zwischen dem 30. Dezember, 10.30 Uhr, und gestern, 13.30 Uhr.



Die Bremerhavener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.