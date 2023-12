Der Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagmittag, 12. Dezember, ein mit Farbe beschmiertes Haltestellenhäuschen im Ortsteil Jedutenberg gemeldet.

Bremerhaven (ots) - Ein Anrufer meldete gegen 10.45 Uhr, dass das Holzwartehäuschen der Haltestelle "Carsten-Börger-Straße" in der Straße Bohmsiel von bislang unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert und beschädigt worden ist. Die Tat muss in der Zeit vom 15. November bis gestern, 12. Dezember, passiert sein.



Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen an der Haltestelle gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.