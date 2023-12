Unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 30. November, in ein Einfamilienhaus am Heideweg in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen.

Bremerhaven (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Der Tatzeitraum lag zwischen 16 und 19.30 Uhr, als die Bewohner nicht vor Ort waren. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Stehlgut und nahmen unter anderem Schmuck mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Tatort liegt an einem im Bereich Heideweg abzweigenden Stichweg inmitten einer Wohnsiedlung. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.