Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es offenbar über die Weihnachtstage im Bremerhavener Ortsteil Königsheide.

Bremerhaven (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Die Hauseigentümerin meldete am gestrigen Dienstagnachmittag, 26. Dezember, gegen 17.00 Uhr, dass bislang unbekannte Täter offenbar über die Terrasse in ihr Reihenhaus sowie in einen Schuppen in der Theodor-Stöterau-Straße eingebrochen waren. Die Einbrecher entwendeten unter anderem diversen Schmuck sowie Bargeld.



Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die im Tatzeitraum vom Nachmittag des 23. Dezember bis zum 26. Dezember auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.