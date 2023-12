Unter dem Vorwand Handwerker zu sein, verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter bereits am vergangenen Samstag, 23. Dezember, Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in Bremerhaven-Geestemünde und erbeutete mehrere Schmuckstücke.

Bremerhaven (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder andere Fremde in die Wohnung zu lassen.



Wie der Polizei gestern bekannt wurde, klingelte es an dem Tag vor Heiligabend gegen 10.30 Uhr an der Haustür einer Seniorin in der Talstraße. Die 90 Jahre alte Bewohnerin öffnete, und vor ihr stand ein Mann, der erklärte, er habe den Auftrag, die Heizung zu kontrollieren. Die Seniorin bat den vermeintlichen Handwerker herein. Nachdem der Mann sich zunächst von Raum zu Raum begab, schickte er schließlich die 90-Jährige ins Badezimmer, um dort den Wasserhahn aufzudrehen. Nach rund einer halben Stunde verließ der angebliche Handwerker wieder die Wohnung. Erst einige Tage später bemerkte die Frau, dass der Unbekannte offenbar eine Schatulle mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Wohnung gestohlen hatte. Daraufhin vertraute sie sich erst ihrer Familie und dann der Polizei an.



Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit grauen Haaren beschrieben. Er habe Deutsch gesprochen und zur Tatzeit eine Kopfbedeckung sowie eine Umhängetasche getragen haben. Weiter sei er mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.



Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine Ihnen unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte um Unterstützung. Hilfe bekommen Sie auch immer bei Ihrer Bremerhavener Polizei unter der Notrufnummer 110.