Die Polizei wurde am gestrigen Montagmorgen, 18.

Bremerhaven (ots) - Dezember, zu einer Sachbeschädigung an Gebäuden durch Farbschmierereien im Bremerhavener Ortsteil Grünhöfe gerufen.



Der Hausmeister einer Schule an der Straße Auf der Bult meldete die Tat gegen 8 Uhr. An verschiedenen Gebäuden des Komplexes hatten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster und Türen mit blauem Sprühlack beschmiert und dadurch beschädigt.



Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Personen, die für die Tatzeit vom 15. bis zum 18. Dezember sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.