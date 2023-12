Mit einen 2,5 Kilo schweren Joghurteimer verletzte am gestrigen Montagabend, 11. Dezember, ein derzeit noch unbekannter Täter einen Mann in Bremerhaven-Mitte.

Bremerhaven (ots) - Nachdem der Täter gegen 19.30 Uhr zunächst noch Lebensmittelgeschäft in dem Geschäft an der Bürgermeister-Smidt-Straße eingekauft hatte, geriet er dort ersten Erkenntnissen zufolge mit einem 39 Jahre alten Mitarbeiter in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und der Unbekannte schleuderten einen zuvor gekauften, zweieinhalb Kilo schweren Eimer mit Joghurt in Richtung des 39-Jährigen. Der Eimer traf den Mann im Gesicht und verletzte ihn leicht. Daraufhin flüchtete der Täter bislang unerkannt vom Tatort.



Der Angestellte wurde durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Bremerhavener Feuerwehr noch vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.