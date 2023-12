Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 14.

Bremerhaven (ots) - Dezember, zur Unterstützung am Zollamt Rotersand alarmiert.



Zollbeamte kontrollierten gegen 7.40 Uhr am Zollamt Bremerhaven in der Franziusstraße einen Lkw, dessen 47-jähriger Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisten wollten. Da der Fahrer die Beamten sogar tätlich angriff, nahmen diese ihn vorläufig fest. Die alarmierten Polizisten der Polizei Bremerhaven unterstützten die Zollkollegen und transportierten Mann und Frau zunächst zum Polizeirevier Lehe. Dort nahmen sie den Sachverhalt auf und führten eine Personalienfeststellung durch. Anschließend konnte das aggressive Pärchen die Wache wieder verlassen. Ernsthaft verletzt wurde bei diesem gemeinsamen Einsatz von Zoll und Polizei zum Glück niemand. Die Insassen des Lkw erwartet nun beide eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.



Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/