Zu einem Einbruchdiebstahl im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde wurde die Polizei am gestrigen Mittwochnachmittag, 27.

Bremerhaven (ots) - Dezember, gerufen.



Ein Anrufer meldete der Polizei gegen 17 Uhr, dass er festgestellt hatte, dass offenbar in der Zeit von Dienstagnachmittag, 26. Dezember, bis Mittwochnachmittag insgesamt fünf Kellerverschläge in dem Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße aufgebrochen worden waren. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und sicherten vor Ort Spuren. Die bislang unbekannten Täter entwendeten unter anderem diverses Elektro-Werkzeug, eine Wasserpumpe der Marke Husqvarna, ein Baustellenradio der Marke Makita sowie ein Mountainbike.



Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.