Die Polizei musste am gestrigen Dienstagabend, 19.

Bremerhaven (ots) - Dezember, zu einem Einsatz im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ausrücken.



Ein Anrufer hatte den Polizeinotruf 110 gewählt, weil er gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße Schreie und laute Geräusche gehört hatte. Die sofort eigesetzten Streifenwagenbesatzungen entdeckten am Einsatzort zunächst eine stark beschädigte Haus- und Wohnungstür. Dann trafen sie auf den 32 Jahre alten und offenbar alkoholisierten Wohnungsinhaber, der sich beim Erblicken der Einsatzkräfte sofort sehr aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten verhielt. Als er dann auch noch drohte die Polizisten anzugreifen, wurde er vorläufig festgenommen. Dabei biss er einen 27-jährigen Beamten derart ins Bein, dass dieser die Verletzung im Krankenhaus behandeln lassen musste und zunächst nicht mehr dienstfähig war. Der Grund für das Verhalten des Mannes konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wurde in die Zelle des Polizeigewahrsams gebracht, und ihn erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.



Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/