Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am Abend des 21.12.2023 von einem Bediensteten eines Baumarktes in der Melchior-Schwoon-Straße alarmiert. Dieser schilderte den eingesetzten Polizisten, dass zwei Täter gegen 17.30 Uhr insgesamt 11 Schaufeln aus einem Gestell am Haupteingang des Marktes entwendet haben. Die beiden Täter sind mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung "Am Ernst-Reuter-Platz" geflüchtet. Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.