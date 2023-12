Die Polizei Bremerhaven nahm im Rahmen einer Fahndung nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Freitagabend, 15.

Bremerhaven (ots) - Dezember, im Stadtteil Mitte einen 37-jährigen Mann fest.



Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 19.50 Uhr ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Barkhausenstraße. Er bedrohte einen 28-jährigen Angestellten mit vorgehaltener Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter einen dreistelligen Betrag an sich nehmen konnte, flüchtete er vom Tatort. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen sofort mit mehreren Streifenwagen die Fahndung auf und konnten den mutmaßlichen Täter noch in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen. Beim zuständigen Amtsgericht wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl u.a. wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung gegen den 37-Jährigen erwirkt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Alle Beteiligten blieben bei dieser Tat unverletzt, jedoch stand der Tankstellenangestellte sichtlich unter dem Einfluss des Geschehens.