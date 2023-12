Ein unbekannter Täter hat am späten Freitagabend, 1. Dezember, eine Tankstelle an der Georgstraße in Bremerhaven-Geestemünde überfallen.

Bremerhaven (ots) - Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 21.20 Uhr die Tankstelle und begab sich zum Kassentresen. Hier bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Nachdem die Angestellte ihm eine geringe Summe ausgehändigt hatte, verließ der Unbekannte die Geschäftsräume und lief vom Tankstellengelände in südlicher Richtung davon. Die Frau blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ca. 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er war bekleidet mit einer dunkelgrünen Winterjacke mit Fellkragen, einer blauen Hose und schwarzen Turnschuhen. Zudem trug er ein Cap. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und nimmt Hinweise entgegen.