Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Montagnachmittag, 11. Dezember, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Bürgerpark gerufen.

Bremerhaven (ots) - Ein Nachbar meldete gegen 14.50 Uhr, dass soeben ein Einbrecher versucht hatte, in ein Einfamilienhaus in der Frühlingstraße, nahe der Einmündung der Mattfeldstraße, einzubrechen. Ein 11-jähriger Junge, der zu Hause war, bemerkte den Einbruchsversuch, schrie lautstark um Hilfe und machte dadurch Nachbarn auf die Tat aufmerksam. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Bürgerpark. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten sofort nach dem flüchtigen Täter, jedoch bislang ohne Erfolg.



Der Mann wird von Zeugen als etwa 1,75 m groß, mit normaler Statur und südländischem Phänotyp beschrieben. Er soll einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste, blaue Jeans sowie ein schwarzes Cappy getragen haben. Auffällig sind eine große Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen und eine o-beinige Gangart.



Die Polizei bittet alle Personen, die zur angegebenen Zeit Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.