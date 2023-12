Von insgesamt drei Männern angegriffen und verletzt wurde in der Nacht zum vergangenen Samstag, 9.

Bremerhaven (ots) - Dezember, ein 38 Jahre alter Mitarbeiter einer Bar in Bremerhaven-Mitte.



Weil sie in dem Lokal an der Bürgermeister-Smidt-Straße um kurz vor 3 Uhr zu dritt eine Kabine auf der Herrentoilette betraten, wurde der 38-Jährige auf die Männer aufmerksam. Der Angestellte vermutete, dass die Personen gemeinsam Drogen konsumieren wollten und stellte sie zur Rede. Sofort ging das Trio auf den Mitarbeiter los, zog an seiner Kleidung und versetzte ihm auch einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Angreifer aus der Bar. Hier konnten die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nur kurze Zeit zwei der drei Tatverdächtigen antreffen. Eine Täterbeschreibung zu der dritten, noch unbekannten Person liegt derzeit nicht vor.



Das 38-jährige Opfer der Auseinandersetzung wurde durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine weiterführende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sie unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.