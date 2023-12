Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Mittwochabend, 20. Dezember, im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf.

Bremerhaven (ots) - Ein Anrufer meldete gegen 18.20 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass ein maskierter Jugendlicher soeben in einem Gartencenter an der Ringstraße versucht hatte, mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld zu erpressen. Das war offenbar misslungen, woraufhin der Verdächtige ohne Beute in Richtung Wulsdorfer Rampe geflüchtet war. Der mutmaßliche Täter wird als ca. 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, mit schlanker Statur und dunkel gekleidet beschrieben. Bei der Tat trug er eine schwarze Skimaske bzw. Sturmhaube. Nach der Alarmierung war die Polizei Bremerhaven schnell mit starken Kräften und auch Diensthundeführern vor Ort und fahndete nach dem Täter, jedoch bislang ohne Erfolg. Zur verwendeten Waffe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.