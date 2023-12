Gleich zwei aufgebrochene Autos fand die Polizei am gestrigen Dienstag, 26.

Bremerhaven (ots) - Dezember, im Bremerhavener Stadtteil Lehe vor.



Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 2.50 Uhr in die Goethestraße gerufen. Hier hatte ein aufmerksamer Anwohner soeben drei Personen beobachtet, die sich an der Ecke zur Zollinlandstraße an einem geparkten Ford zu schaffen machten. Der 48-jährige Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten daraufhin fest, dass der betreffende Kleinwagen tatsächlich aufgebrochen wurde und die zwischenzeitlich geflüchteten Täter offenbar versucht haben, das Fahrzeug kurzzuschließen. Zeitgleich stoppte und kontrollierte eine weitere Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe zwei Männer und eine Frau. Ob die auf die Beschreibung des Zeugen passenden Personen tatsächlich im Zusammenhang mit dem Aufbruch des Fahrzeuges stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.



Gegen 8.30 Uhr dann ein ähnlicher Einsatz: Ein in der Moltkestraße wohnendes Ehepaar meldete einen Einbruch in ihren Pkw. Auch in diesem Fall war bei dem im Kreuzungsbereich Meidestraße / Moltkestraße abgestellten Opel an den Kabeln unterhalb des Zündschlosses manipuliert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, ereignete sich diese Tat zwischen dem 23. Dezember, 15 Uhr, und dem gestrigen Dienstag, 7.30 Uhr.



Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.