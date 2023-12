Watenbüttel, 11.12.23, 22:00 Uhr bis 12.12.23, 07:20 Uhr Unbekannte fahren mit Radlader und brechen in Baucontainer ein In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf einer Baustelle in der Celler Heerstraße zu einem schweren Diebstahl.

Braunschweig (ots) - Am Vorabend wurde die Baustelle von den Arbeitern ordnungsgemäß verlassen und die Container wurden von ihnen verschlossen. Als zusätzliche Sicherung wurde sogar ein Radlader vor einem Baucontainer geparkt.



In der Nacht betraten Unbekannte das Baustellengelände und verschafften sich zunächst Zugang zum Führerhaus des besagten Radladers. Mit diesem fuhren sie zurück, um an den dahinter befindlichen Container zu gelangen. Dort öffneten sie unter Gewaltanwendung die Schließvorrichtung und entwendeten mehrere Baumaschinen aus dem Inneren. Sie konnten sich anschließend unerkannt vom Tatort entfernen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.



Weiter sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315.