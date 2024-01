Geitelde, 23.12.2023, 13:45 Uhr Dieb entwendet Kasse und wird von Polizei gestellt Bereits am 23. Dezember betrat ein 26-jähriger Mann aus Salzgitter einen Hofladen in Geitelde und entwendete die Kasse.

Braunschweig (ots) - Der Inhaber des Hofladens beobachtete die Tat über eine Videokamera und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete mit einem Pkw vom Tatort.



Die Polizei leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei konnte der Pkw mitsamt dem Täter kurze Zeit später an einer Tankstelle in Rüningen festgestellt werden. Im Fahrzeug wurden sowohl die Kasse als auch das daraus entnommene Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe gefunden.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Geld und Kasse konnten wieder an den Inhaber des Hofladens ausgehändigt werden.