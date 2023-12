Braunschweig, Altewiekring

Braunschweig (ots) - 30.11.23, 23.00 Uhr - 01.12.23, 08.00



Unbekannte entwenden Zigaretten und Bareinnahmen



In der Nacht von Donnerstag auf Montag ist es am Altewiekring zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk gekommen.



Gegenüber der Polizei gab der Besitzer des Kiosks an, dass er am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr das Geschäft verschlossen habe.

Am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, habe er dann festgestellt, dass eine Scheibe zur Seite Husarenstraße zerstört wurde. Das Ladeninnere sei durchwühlt wurden.



Die Aufnahme des Tatortes und eine Spurensuche erfolgten durch Beamte des Kriminaldauerdienstes.



Neben Zigarettenpackungen seien auch Bareinnahmen entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend beziffert werden.



Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eröffnet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der besagten Nacht Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.