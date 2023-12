Braunschweig, Neue Straße

Braunschweig (ots) - 02.12.23, 21.00 Uhr



Täter und Opfer unbekannt



Bereits am Abend des 02. Dezember wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Neuen Straße gerufen, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll.



Zeugen gaben den eingesetzten Beamten gegenüber an, dass drei männliche Personen nach vorangegangenen Streitigkeiten auf einen anderen Gast eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend seien die drei Täter geflüchtet.



Ein Täter solle sich dabei in besonders aggressiver Weise hervorgetan haben, indem er das Opfer von einem Stuhl zu Boden gerissen habe. Weiterhin soll man dann zu dritt auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen- und getreten haben. Zuvor soll der Haupttäter den Mann beleidigt und beschimpft haben.



Im Rahmen von sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden.



Aber auch das Opfer hat sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt, ohne dass dessen Personalien festgestellt werden konnten. Inwieweit der Mann verletzt wurde, ist ebenfalls unklar.



Zum Tatzeitpunkt haben sich weitere Personen in der Gastwirtschaft aufgehalten. Erkenntnisse zum Tathergang oder den Beteiligten konnten allerdings nicht erlangt werden.



Die Polizei sucht deshalb nach dem Opfer und nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen oder sonstige Hinweise geben können.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.