Küchenstraße, 01.01.2024, 03:45 Uhr Mann begeht mehrere Straftaten - Polizei stellt ihn nach Verfolgung Am frühen Neujahrsmorgen kam es vor einer Diskothek in der Küchenstraße zu einer Bedrohung.

Braunschweig (ots) - Zunächst kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Braunschweiger und zwei flüchtigen Bekannten von ihm.

Im Verlauf dieser Streitigkeiten schlug der 34-jährige Täter aus Winsen (Luhe) dem Braunschweiger zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht. Ferner zog der Mann erst ein Messer aus seiner Jackentasche und gab dem Braunschweiger zu verstehen, dass er ihn dort nicht mehr sehen wolle. Weiter nahm der Mann eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund und hielt diese dem Opfer vor. Der 24-Jährige entfernte sich anschließend und rief die Polizei.



Einem Streifenwagen fielen in unmittelbarer Nähe zwei Männer auf, die zu einer Personenbeschreibung einer weiteren zurückliegenden Straftat passten. Noch bevor sie kontrolliert werden konnten, zeigte einer der Männer den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der Beamten. Sie flüchteten, konnten von den Polizeibeamten jedoch eingeholt und gestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte ein Klappmesser gefunden werden. Außerdem wurde auf seinem Fluchtweg eine Schreckschusswaffe im Gleisbett der Straßenbahn aufgefunden.

Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann auch zur Täterbeschreibung des Vorfalls vor der Diskothek passte.



Die Waffen wurden beschlagnahmt und der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.