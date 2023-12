Lehndorf, 08.12.2023, 19:40 Uhr 36-Jähriger auf frischer Tat betroffen - Weitere Zeugen gesucht In den Abendstunden des vergangenen Freitags vernahm eine 38-jährige Braunschweigerin laute Geräusche in ihrem Haus.

Braunschweig (ots) - Da sie einen Einbruch vermutete, informierte sie über Notruf die Polizei.

Durch eine unmittelbar danach eintreffende Streifenwagenbesatzung konnten auf der Rückseite des Hauses zwei Personen festgestellt werden. Einer der Männer konnte durch die Beamten festgenommen werden, der andere flüchtete unerkannt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass seitens der Täter versucht, eine rückwärtige Tür mittels Gewalt zu öffnen. In das Haus gelangten sie jedoch nicht.



Bei einer Durchsuchung des Festgenommenen konnten diverse Einbruchswerkzeuge gefunden und beschlagnahmt werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls wurde eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der 36-Jährige noch in der Nacht aus den Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der flüchtigen Person geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.