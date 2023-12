Wallstraße, 27.12.2023, 04:40 Uhr

Braunschweig (ots) - Unbekannter entwendet Bargeld nach Rangelei



In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs kam es auf der Wallstraße zu einem Raub.

Dort wurde ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar zunächst von einem bislang unbekannten Mann angerempelt. In einem danach folgenden Gerangel landete die Geldbörse des Mannes auf der Straße und Geld fiel heraus. Der Unbekannte nutzte den Moment, entwendete das auf dem Boden liegende Geld und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Weiter werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf einen dunkel gekleideten, ca. 1,80m großen Mann mit schwarzem lockigen Haar geben können.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.