Braunschweig, Berliner Straße, 05.12.2023, 15:30 Streitigkeiten im Straßenverkehr enden in Strafanzeige In den Nachmittagsstunden des gestrigen Dienstags fuhr ein 60-jähriger Mann aus Cremlingen auf der Berliner Straße und wollte mit seinem Pkw nach rechts in die Querumer Straße abbiegen.

Braunschweig (ots) - Ein bislang unbekannter Mann stellte sich ihm mit ausgebreiten Armen in den Weg und verhinderte seine Weiterfahrt. Nachdem ein Kind hinter dem Mann die Straße überquerte, hupte der 60-Jährige. Zwischen ihm und dem Unbekannten kam es in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung. Schließlich schlug der unbekannte Mann auf die Motorhaube und zerstörte einen Außenspiegel des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Mann unerkannt vom Tatort.



Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe an dem Pkw ist derzeit nicht bekannt.