Hondelage, 14.12.2023, 15:00 Uhr Ankäufer von Elektronikschrott entwendet Bargeld mit Trick Am gestrigen Donnerstag kam es im Stadtteil Hondelage zu einem Trickdiebstahl.

Braunschweig (ots) - Eine 85-Jährige wurde vor ihrer Haustür von einem Mann angesprochen und gefragt, ob sie einen Computer abzugeben hätte.

Gemeinsam ging sie mit ihm ins Obergeschoss des Hauses, wo er ihren Computer abbaute. Er fragte die Dame, so Geld wechseln könne, da er ihr gerne 100EUR für den Computer geben würde. Er verfüge jedoch nur über einen 500EUR-Schein. Als die Dame mit Wechselgeld ins Obergeschoss zurückkehrte, kam ihr der Mann auf der Treppe entgegen. Als er anschließend nicht mehr nach oben kam, stellte die Dame fest, dass von dem Mann und ihrem Wechselgeld jede Spur fehlte. Sie informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm die Ermittlungen auf.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- Ca. 175cm groß

- Kräftig

- Ca. 50 Jahre alt

- Rot-blonde längere Haare

- Helle Bekleidung



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen zur Beschreibung passenden Mann in Hondelage beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.