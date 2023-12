Braunschweig, Hauptbahnhof,

Braunschweig (ots) - 10.12.2023



Der Polizei wurde ein Sexualdelikt am Hauptbahnhof gemeldet.



In den Morgenstunden des 10.12.2023 kam es zu einem Vorfall in einem Hotel in Bahnhofsnähe. Das mutmaßliche Opfer der Tat verließ das Hotel und ging zur Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof.



Im Nachgang wurde bei der Polizei ein Sexualdelikt angezeigt.



Das zuständige Fachkommissariat hat sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts die Ermittlungen aufgenommen.



Das weibliche mutmaßliche Opfer sei nach 08.00 Uhr am Hauptbahnhof in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt eingestiegen. An der Haltestelle und später in der Straßenbahn kam sie mit einer unbekannten Frau ins Gespräch, welche an der Haltestelle Rathaus ausgestiegen sei.



Die Polizei sucht nun nach der Gesprächspartnerin aus der Straßenbahn. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.