Braunschweig, Rüningen

Braunschweig (ots) - 02.12.23, 17.00 - 20.45 Uhr



Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld



Am Samstagabend nutzen bislang Unbekannte wieder die früh einsetzende Dunkelheit aus, um in Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung im Stadtteil Rüningen einzubrechen.



Nach Angaben der Geschädigten habe man die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gegen 17.00 Uhr verlassen.

Als man gegen 20.45 Uhr wieder zurückkehrte, habe man festgestellt, dass die Wohnung offensichtlich durchwühlt worden sei und die Terrassentür offenstehe.



Durch die Kriminalpolizei wurde vor Ort festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter über den rückwärtig gelegenen Garten an eine Terrassentür der Wohnung angenähert haben, diese gewaltsam geöffnet und anschließend die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt haben.



Nach ersten Angaben der Bewohner, sei diverser hochwertiger Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen hohen fünfstelligen Betrag.



Durch die Polizei wurde der Tatort aufgenommen, Spuren gesichert und ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl eröffnet.



Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0531/476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.